Galatasaray, Su Ada davasını kazandı
Galatasaray, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi için açtığı davayı kazandı ve mahkeme işletmecinin tahliyesine karar verdi.
18 Mart 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının bugün görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.
Camiamıza hayırlı olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'