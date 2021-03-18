Futbol Galatasaray, Su Ada davasını kazandı

Galatasaray, Su Ada davasını kazandı

Futbol

Galatasaray, Su Ada davasını kazandı

Galatasaray, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi için açtığı davayı kazandı ve mahkeme işletmecinin tahliyesine karar verdi.

18 Mart 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının bugün görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.

Camiamıza hayırlı olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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