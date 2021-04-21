Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin VAR koltuğunda Cüneyt Çakır'ın olacağı açıklandı. Maçın hakemi ise Mete Kalkavan olmuştu.

Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Kerem, Feghouli, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny