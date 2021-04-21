Futbol Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Futbol

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak.

21 Nisan 2021, Çarşamba 11:57 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin VAR koltuğunda Cüneyt Çakır'ın olacağı açıklandı. Maçın hakemi ise Mete Kalkavan olmuştu.

Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Kerem, Feghouli, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

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