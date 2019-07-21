33 yaşındaki golcü futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bogota'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu doğrulamış ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söylemişti.

Fransa'da haftalık olarak yayım yapan Le 10 Sport dergisi ise yıldız isimle ilgili gündeme bomba gibi düşen ve Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir habere imza attı.

Dergi, sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan forvet oyuncusunun Monaco'dan ayrılmaya karar verdiğini ve kendisi isteyen kulüplere kapılarını sonuna dek açtığını yazdı.

Haberde golcü futbolcuyla Cim Bom'un yanı sıra Portekiz devi Porto'nun da ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürülürken iki takımın da Falcao'nun yıllık 9 milyon euroluk maaşını karşılama ihtimalinin olmadığı kaydedildi.

Daha önce Serie A devi Inter'in de gündemine gelen Falcao, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 kez fileleri sarsarken 2 de asist kaydetmişti.

Yunus Dilber / Fanatik