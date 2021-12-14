Fernando Muslera, Sivasspor maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tecrübeli kalecinin diz iç yan bağlarında ileri derecek yırtık ve ön çapraz bağlarında esneme tespit edildi. Muslera'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı kesin olarak açıklanmadı ancak yırtık durumlarında daha önceki benzer vakalarda dönüş süresi 4 ila 6 ayı buluyor.

Luyindama'nın dizinde ise esneme nedeniyle ödem oluştu ve tetkiklerinin yapılması için ödemin geçmesi bekleniyor.



