Avukat Rezan Epözdemir ve Bikem Ardakoç Kanık başkan yardımcısı oldu. 2. Başkan ise Polat Bengiserp oldu. Avukat Rezan Epözdemir aynı zamanda Fatih Terim'in eski avukatı ve dostu olarak biliniyor.

İşte Galatasaray'daki görev dağılımı:

Başkan : Burak Elmas

: Burak Elmas İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Ali Polat Bengiserp Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Rezan Epözdemir Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Bikem Kanık Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Şükrü Köksal Ünlü Muhasip Üye : Burçak Emre Zorlu

: Burçak Emre Zorlu Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

Sabah'ın özel haberine göre ise Galatasaray'da basından sorumlu yönetici pozisyonuna profesyonel bir isim getirilecek.