Galatasaray'da 2. adamlar belli oldu!
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ekibinde önemli isimler var. Bu isimlerin görevleri de belli oldu. Özellikle merak edilen başkan yardımcıları ve 2. başkandı. Bir diğer önemli gelişme ise Elmas yönetiminde futbol şubesi kaldırıldı ve tek yetkili Fatih Terim oldu. Terim, direkt olarak başkana bağlı çalışacak.
23 Haziran 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Avukat Rezan Epözdemir ve Bikem Ardakoç Kanık başkan yardımcısı oldu. 2. Başkan ise Polat Bengiserp oldu. Avukat Rezan Epözdemir aynı zamanda Fatih Terim'in eski avukatı ve dostu olarak biliniyor.
İşte Galatasaray'daki görev dağılımı:
- Başkan: Burak Elmas
- İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
- Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
- Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
- Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
- Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
- Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
Sabah'ın özel haberine göre ise Galatasaray'da basından sorumlu yönetici pozisyonuna profesyonel bir isim getirilecek.
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