Galatasaray, Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Bugün yapılan görüşme sonrası 4. Terim dönemi bitti.

Başkan ve yönetim kurulunun olağanüstü toplantısına Fatih Terim de gelmişti. Terim'in toplantıda sadece 15 dakika kalması ayrılığın habercisi oldu. Çok kısa süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

Terim'in ardından Burak Elmas yönetiminin B planı merak ediliyor.

Kulüpten ayrılıkla ilgili resmi açıklama bekleniyor.







