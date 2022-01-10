Futbol Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

Futbol

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Başkan Burak Elmas ve yönetimi bugün olağanüstü toplanmıştı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 14:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray, Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Bugün yapılan görüşme sonrası 4. Terim dönemi bitti.

Başkan ve yönetim kurulunun olağanüstü toplantısına Fatih Terim de gelmişti. Terim'in toplantıda sadece 15 dakika kalması ayrılığın habercisi oldu. Çok kısa süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

Terim'in ardından Burak Elmas yönetiminin B planı merak ediliyor.

Kulüpten ayrılıkla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan Fatih Terim'in ayrılığı için resmi açıklama geldi


İlgili Haberler
Galatasaray'da ayrılık sonrası senaryolar! Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt iddiası


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da ayrılık sonrası senaryolar! Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt iddiası