Basketbol Galatasaray'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 13'e yükseldi

Galatasaray'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 13'e yükseldi

Basketbol

Galatasaray'da koronavirüs şoku: Vaka sayısı 13'e yükseldi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı 13'e yükseldi.

04 Nisan 2021, Pazar 18:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Toplamda 6 oyuncu-teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.

AA

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