Futbol Galatasaray'da Mostafa Mohamed sıkıntısı yaşanıyor

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sıkıntısı yaşanıyor

Futbol

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sıkıntısı yaşanıyor

Galatasaray, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kamp kadrosunda Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao yer almadı. Mostafa'nın karantina süreci devam ediyor.

22 Nisan 2021, Perşembe 13:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Süper Lig’in 37'nci haftasında oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Radamel Falcao, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Mustafa Muhammed kadroda yer almadı. Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed'in bu maça yetişmesi bekleniyordu.

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 13.00’te özel uçakla Antalya’ya hareket edecek. Takım ilk idmanını da bugün konaklayacağı otelde gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: 

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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