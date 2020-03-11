Futbol Derbi öncesi Onyekuru adalesinden sakatlandı

Derbi öncesi Onyekuru adalesinden sakatlandı

Futbol

Derbi öncesi Onyekuru adalesinden sakatlandı

Ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın ayağa kalkışının mimarlarından olan Henry Onyekuru, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlandı. Antrenmanı bırakan Onyekuru ile ilgili ilk açıklama yapıldı.

11 Mart 2020, Çarşamba 12:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında oynadığı hızlı ve tempolu oyunun en kilit oyuncularından biri olan Henry Onyekuru, kritik Beşiktaş derbisi öncesi yapılan antrenmanda sakatlandı.

İdmanı yarıda bırakan Onyekuru'nun durumuyla ilgili kulüpten ilk açıklama geldi. Galatasaray, "Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak" dedi.

Nijeryalı yıldız ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 6 maçta 1 gol 2 asistle oynuyor. Tek golünü Fenerbahçe maçında atan Onyekuru, Monaco'dan kiralanmıştı.

Galatasaray, oyun tarzıyla hem geçen sene hem de bu sene takımın performansına büyük etki eden Onyekuru'yu mümkünse bonservisiyle satın almak, en kötü ihtimalle 1 sene daha kiralamak istiyor.

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