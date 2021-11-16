Futbol Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için bilet kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için bilet kararı

Futbol

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için bilet kararı

Galatasaray Kulübü, pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bilet devir işlemleriyle ilgili flaş bir karar aldı. Karara göre, derbi biletlerinde devir işlemi mümkün olmayacak.

16 Kasım 2021, Salı 14:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Fenerbahçe maçında karaborsa ve fırsatçılığın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı.

Başkan Burak Elmas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır" dedi.

Resmi açıklamada ise "Biletlerin başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Mağduriyet olmaması adına bu karar alınmıştır" dendi.


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