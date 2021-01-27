Futbol Galatasaray'ın kalan transfer limiti 396 bin euro

Galatasaray'ın kalan transfer limiti 396 bin euro

Futbol

Galatasaray'ın kalan transfer limiti 396 bin euro

Ara transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu katan Galatasaray'da yapılan harcamaların ardından, 396 bin euro'luk limit kaldı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 10:16 Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu’nun belirlediği harcama limitleri, birçok takım gibi sarı-kırmızılıların da elini kolunu bağladı.

Sarı-kırmızılılar, hem Henry Onyekuru hem de Halil Dervişoğlu’nu kiralayarak takıma kattı. Onyekuru’nun alacağı 750 bin euro, Halil’in de yıl sonuna kadar kazanacağı 3 milyon liralık net bedel, harcama limitlerinden götürecek. Bu nedenle Galatasaray’ın elinde 396 bin euroluk bir limit kaldı. Sarı-kırmızılılar, takviyesini düşündüğü isimler için ya bu kadar bir bedel harcayabilecek ya da bazı oyuncuları satıp ya da kiralayarak harcama limitlerinden kendisine yer açacak.


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