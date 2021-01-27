Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu’nun belirlediği harcama limitleri, birçok takım gibi sarı-kırmızılıların da elini kolunu bağladı.

Sarı-kırmızılılar, hem Henry Onyekuru hem de Halil Dervişoğlu’nu kiralayarak takıma kattı. Onyekuru’nun alacağı 750 bin euro, Halil’in de yıl sonuna kadar kazanacağı 3 milyon liralık net bedel, harcama limitlerinden götürecek. Bu nedenle Galatasaray’ın elinde 396 bin euroluk bir limit kaldı. Sarı-kırmızılılar, takviyesini düşündüğü isimler için ya bu kadar bir bedel harcayabilecek ya da bazı oyuncuları satıp ya da kiralayarak harcama limitlerinden kendisine yer açacak.





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