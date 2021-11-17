Gündüzün üzerine bir pelerin gibi örtülen gece, kimileri için huzur getirirken, kimilerine dert veriyor. Gece ile ilgili sözler ise her ne ruh halinde olursa olsun insanların duygularını kolayca ifade edebilmesinde bir araç oluyor. Biz de her türlü duyguya hitap eden kısa, uzun, damar ve anlamlı gece hakkında sözleri okurlarımız için bir araya getirdik…

GECE İLE İLGİLİ SÖZLER

Gece, hayırlı öğütler verir.

Gece, düşüncelerin anasıdır.

Gece olup, güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp, düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma.

Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.

Gece aklına gelen kişi ya seni çok mutlu etmiştir ya da çok üzmüştür.

Gecenin binlerce gözü vardır.

Gece; sevgilinin endamını olduğundan daha güzel, düşmanını daha güçlü, derdini daha büyük, sevincini daha küçük gösterir.

Beden için dağlara çıkıp spor yapmak ne ise, ruh için büyük kitapların okunmasına ayrılmış bir gece de odur.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?

Bu gece pencereni açık bırak, bir kuş uçurdum, biraz yorgun, biraz ıslak, baş ucuna bir tutam sevgi bırakacak.

Gece hırsızın, ışık gerçeğin dostudur.

Gün bir gün sevdalanmış geceye, gece de yakamoz düşürmüş denize, o günden bugüne geceyle gündüz ayrılmaz olmuş, ta ki güneş tutulup gölge düşürene dek sevdalara.

O uyuduysa benim için gün bitmiştir diyenlere sesleniyorum yalnızlar için gece daha yeni başladı.

Uykuyu unutmuş bir insana; “İyi geceler” diyemezsin.

Gece diyorum... Ne güzel kucaklıyor hüzünleri, ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Peki, ya dua? Ah, dua olmasa, nasıl görürdü umutlarımız güneşi?

Gündüzden kandilini hazırlamayan, gecenin karanlığına hazır demektir.

Gündüzden kovsam geceden gelir hatıran.

Ertesi gün sana kavuşmayacağım için uyuyamadığım geceler var benim.

Bu kadar yürekten çağırma beni! Bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim.

Hayatımın hem anlamı hem neşesi oluverdin, seni gördüğüm günden beri, şarkılarda seni düşündüm, gecelerimin parlayan yıldızı oldun.

Kömür gözlüm, bugün gece gözlerinden bile kara.

Gece, büyük ve kara renkli bir yapraktır.

Bu gece de hayallerimi hayal ediyorum işte.

Gece loş bir ışıkta sadece müziğin sesi ile uzanıp düşürüyorum. O duvarlara uzun uzun bakmamı sağlayan bir şey var, eksik bir şey.

Bir demet sevmek, sevmek ne demek? Kimine göre sancılı geçen geceler, kimine göre bir gecede söylenen saçma heceler.

Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter.

Bazı gecelerin sabahı yoktur yalnızca karanlık olarak kalırlar.

Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece, bu gece yandım bu gece.

Geceye inat gün ağarmakta, ağaca inat dal çoğalmakta, ölüme inat insanlar çoğalmakta, bense sana inat seni sevmekteyim, inat bu ya, hep de seveceğim.

Kötülükleri yayanlar geceleri bile uyumuyorsa; iyiliklere inananların akşama kadar yatmaya ne hakları var?

Güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş.

Geceyi seviyorum. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdik.

Kim demiş ki geceler uyumak için?

Karanlığın ortaya çıkabilme ihtimalidir, gün saatlerini bu denli parlak yapan. -Stephen King

Umudunda kuşluğu büyütenlerin en iyi bildikleri, aslında gecedir.

Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Sezai Karakoç

Geceler, sonsuz gibi görünür fakat geceler, sonsuz değildir. Albert Camus

Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylülden itibaren geceler hazindir, uzundur. Atilla İlhan

Gökyüzü biraz daha karanlıklaştı, mavi üstüne mavi, her saniye biraz daha mavi ve daha derin, çok daha derin gölgeleri gecenin... Haruki Murakami

İnsanlar matbaayı keşfettiğinden beri, geceler tamamen karanlık değildir. Christopher Morley

Sırf birisi 'iyi geceler' demediği için, iyi geçmeyen geceler vardır. Pablo Neruda

Gece gözlerimin içine baktı; biçimsiz, kör, sonsuz ve sınırsız. Hiçbir şey dokunamadı karşımda duran geceye o an. Stanisław Lem

Melankoli, bir kış gecesinin çıkardığı seslerdir. Virginia Woolf

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir Cenap Şahabettin

Seni öpebilir miyim o halde? Bu acınası kağıtların üzerinde ya da camı açar, gecenin soğuk havasını öperim ben! Franz Kafka

İşte sona geldik. Şimdi yalnızca gün aşkı tatmayacak fakat aynı zamanda gece ruh bulacak ve kutsanacak; tüm korkular uçup gidecek.J.R.R. Tolkien

Her gece, uykuya dalınca, ölüyorum ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum. Gandhi

Gece vakti huzura ulaşamamak insanı öldüren bir şeydir. Herkes uyuyor ve sen bir şey arıyorsun.” (Tarık Tufan)

Hayatının yıldızlarına ulaşmak istiyorsan; içindeki geceye razı olmalısın. (Mustafa Ulusoy)

2021 KISA, UZUN, DAMAR VE ANLAMLI GECE HAKKINDA SÖZLER

Geçmiş aslında geçmezmiş efendim. Hep bir köşede yerinden çıkmak için geceyi beklermiş...

Gecenin, orkestranın orta yerine dalması ve onu mahvetmesi dileklerimle... André Breton

Bu gece yarısında iki kişi uyanık; biri benim biri de uzayan kaldırımlar. (N. Fazıl Kısakürek)

Dolu dolu yaşa hayatı, dilini keşkeler sarmasın. Ve öyle birini sev ki; gündüz güneşe, gece yıldıza ihtiyaç kalmasın. -Can Yücel

Geceyi seviyorum. Fazla ve kalabalık ne varsa bir kenara çekiliyor. Mehmet Deveci

Kötü yola düşmüş gecelerden geliyorum. Kusura bakma gözlerim biraz kirli. -Küçük İskender

Aynı karanlık da örtse üstümüzü, herkes kendi gecesinde izler başka bir gökyüzü.

Söylenilmemiş mısralar bilirim, hüzün dolu yağmurlu gecelerde. -Ümit Yaşar Oğuzcan

Elleri neden hep soğuk, benzi neden hep soluk, sesi neden hep kısık gecenin? Niye hep gece avutuyor insanları?

Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır.

Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar, şimdi o dolunay uykudadır. -Şems-i Tebrizi

Gecenin uzunluğunu aşıklar bilir.

Rüyalar, gecelerin akvaryumudur.

Güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş.

Gece, neye gebeyse onu doğurur. Mevlana

Geceyi hüznün taklidi olarak kabul ediyorum.

Gece yalnızlığın üzerine dökülen asfalttır.

Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter…

Yıldızların aydınlığı gecenin karanlığındandır.

Yaşamda kalmanın en zor olduğu an gecedir. 04.00 tüm sırlarımı biliyor. Poppy Z. Brite

Gece, büyük ve kara renkli yapraktır

Geceleri penceremden dışarı baktığımda, dünyada ne bir kötülüğün ne de bir acının olamayacağını hissediyorum. Sonra gün başlıyor... Jane Austen

Ve gece boyunca korktuğumuz her şey, günün doğmasıyla karşımıza çıkıyor. Garth von Buchholz

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır. Halide Edip Adıvar

Bir zamanlar tüm yıldızlar geceden daha karanlıktı, ta ki gece uyanana kadar. Dejan Stojanovi

Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter. (DÜ Bartas)

Gece, düşüncelerin anasıdır. -John Flori

Severim geceyi çaresiz, korktuğumdan değil, güzelliğinden.” (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Yeterince gece oldu; artık sessizliği sonuna kadar açabilirsiniz.” (İbrahim Tenekeci)

Karanlık gece, parlak yıldızlar, derin acı, daha yakın Tanrım!