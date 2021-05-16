Futbol Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Futbol

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın devre arasında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız isim Gedson Fernandes, Yeni Malatyaspor maçının ardından sarı-kırmızılılara veda etti.

16 Mayıs 2021, Pazar 00:40 Son Güncelleme:
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Malatyaspor'u 3-1 yenmesine karşın şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşti.

Devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Gedson Fernandes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

Fernandes paylaşımında, "Teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Muslera da Fernandes'in paylaşımına yorum yaptı ve "Katkın için teşekkürler Gedson. Sen harika bir oyuncusun" mesajını paylaştı.

Galatasaray formasıyla 18 maçta süre alan Portekizli oyuncu, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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