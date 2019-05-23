Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Sonuncusu kim oldu?

Kanal D'de ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'nın 309. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Sevim Hanımın puanlaması mutfakta olay çıkarttı. Gülcan kendisini "Gelinim Mutfakta'nın En Başarılı Gelini" ilan etti. Vahide, Besime Hanım'a çikolata ikram ederek köpüksüz kahve için özür diledi. Fakat, Besime Hanım çikolatayı kabul etmedi. Bu olayı Gülcan'a anlatması ise, diğerlerinin ağzına sakız oldu.

Gün sonunda ise birinci ve sonuncu belli oldu. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta gün sonuncusu 8 puanla Güngör oldu. Gün birincisi ise 14 puanla Ezgi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.