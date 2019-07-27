Gelişme çağındaki bireyler için vücut egzersizlerinin önemi

Son dönemlerde trendler arasında yer alan vücut geliştirme özellikle gelişme çağındaki çocukların vücut şekillerini korumasında büyük önem taşıyor.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizim yaptığımız iş vücut geliştirme değil. Öncelikli hedefimiz bize gelen insanların sağlıklarını korumak. Gelen misafirlerimize ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıklarını riske atmayacak şekilde program yazmak ve bunu yaşam şekli haline getirebilmelerine yardımcı olmak.

“ERGEN BİREYLERİN KENDİ VÜCUT AĞIRLIKLARININ DIŞINDA AĞIRLIK ÇALIŞMALARI YANLIŞ BİR UYGULAMADIR”

Yetişkinlerde de yanlış uygulanan yöntemlerin saptandığına dikkat çeken Şanal, uzun süreli bir çalışmanın sonucunda disiplin ve düzgün beslenme düzeni ile istenilen vücuda sahip olunabileceğini belirtti. Yetişkin ya da Ergen fark etmez önemli olan yapılan doğru egzersizlerin yaşam şekli haline getirilebilmesidir. “Hızlandırıcı ek ürün kullanımı yetişkinlere bile zarar verebilmektedir. Ergenlik ve çocukluk çağında bu ek gıda gibi ürünlerin kullanılması kas yapımını kolaylaştırıyor gibi gözükse de uzun vadede vücutta kalıcı hasarlar bırakabiliyor ya da Ergen bireylerde gelişimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle ergenlerde uygulanan yanlış antrenman metotları gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor, ilerisi için eklem ve kas sakatlıklarını tetikleyebiliyor, en önemlisi de postür bozukluklarına sebep olabiliyor. Çünkü ergen bireyler gelişimlerini fizyolojik olarak henüz tamamlamadıkları için hem yaptıkları antrenman hem de kullandıkları supplementler vücut gelişimine ve iç organlara zarar verebiliyor.

Ergenlerde genelde hızlı sonuç alabilmek adına, kaslı bir vücuda sahip olabilmek için ağır kilolarla bilinçsiz bir şekilde antrenman yapılabiliyor. Bu tür bilinçsiz egzersizler vücutta eklemlere, kaslara ve tendonlara aşırı derecede yük bindiren uygulamalar olabiliyor. Bu tip uygulamalar ergen bireylerin gelişimlerine olumsuz yönde etki ettiği gibi kalıcı hasarlarda bırakabiliyor. Fakat şu bilinmelidir ki vücut ağırlığıyla ya da düşük ağırlık fazla tekrara yönelik yapılan çalışmalarda da istenilen kaslı vücuda ulaşılabilir. Yapılan egzersizler de önemli olan kaldırdığınız kilonun fazlalığı değil, postüre dikkat ederek yapılan egzersizin doğru açılarda ve kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Bu şekilde yaptığınız egzersizler de vücuda, ekleme ya da tendonlara hiçbir şekilde aşırı yükleme yapmaz aynı zamanda gelişimi de doğal akışında sağlar ve ergen bireylerin de gelişimlerini olumsuz yönde etkilemez.

Ergen bireyler de gelişimi olumsuz yönde etkilememek adına kendi vücut ağırlığından fazla yükün altına sokmamak gerekir. Çekiş hareketlerinde çok aşırı olmadığı sürece ekstra kilolar ile egzersiz yapılabilir. Fakat itiş (press) hareketlerini ekstra ağırlıkla yapmamak gerekir” diye konuştu. Genç bireylerin özellikle görüntü itibari ile kaslı bir vücuda sahip olmak istedikleri için bu tarz antrenmanlara yöneldiklerinin altını çizen uzman eğitmen, “ Bu sadece ergenler için değil yetişkinler için de gerekli. Bu tamamen disiplin işi. Disiplinli bir şekilde antrenman yapan bir birey istediği ölçülere sahip olabilir. Nasıl ‘’Su içmek, yemek yemek, uyumak zorunlu bir ihtiyaç olduğu gibi, spor yapmak da alışkanlık, yaşam şekli haline getirilmelidir” dedi.

PROTEİN TOZU KULLANIMI

Yetişkinler de ve ergenlerde Supplement kullanımına karşı olduğunun altını çizen Şanal, “ Ben kullanımını önermiyorum. Bu kullanılan ürünlerin en zararsızı gibi gözüken protein tozudur. Ancak araştırmalar göstermektedir ki karaciğer yağlanmasına, böbrek rahatsızlıklarına ve kemik erimesine kadar giden rahatsızlıklara yol açmaktadır. Doğal olmayan her türlü takviye ileride zarar verebilecek etkilere neden olduğundan bu tarz kullanımlara teşvik edecek uygulamalardan kaçınıyoruz” dedi.

“ Ağır kilo çalışması kasları geliştirmektedir ancak yanlış ağırlık kalıcı duruş bozukluğuna, Çeşitli eklem rahatsızlıklarına ve tendonlara aşırı yük bindirdiğinden ‘tendinit’e (kası kemiğe bağlayan lifte iltihaplanma) neden olmaktadır”

Vücut geliştirmeye ve spor yapmaya merak sarmış bireylerde duruş bozukluğuna dikkat çeken Arifcan Şanal, “ Yanlış ve ağır kilo uygulaması; omuzların önde olmasına, omuzlarda daralmaya, trapez kaslarının aşırı derecede öne çıkmasına yol açmaktadır. Böyle olduğu zaman da bireyler kendilerini güzel bir görüntüye kavuştuğunu zannetmektedir. Fakat hareket açısını azaltır, hantallaştırır, vücut adeta balon gibi şiş bir görüntüye sahip olur. Fit bir vücudun aksine hareketler de yavaşlık, görüntü olarak ta şiş, hantal bir vücuda sahip olurlar. Bu yüzden bilinçsiz ağırlık çalışmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. “Kalıcı postür bozukluğuna neden olmamak için antrenman esnasında seçilen ağırlığın miktarı bireyin egzersizi yaparken postürünü bozmayacak ve doğru açıda çalışmasını engellemeyecek kilolar da olmalıdır” dedi.

Ağır kilo çalışması kasları geliştirecek derken yanlış uygulamalardan uzak durulması gerektiğini belirten Şanal, vücut yapısının doğru gelişmesi için doğru hareketlerin ve yapılan egzersiz esnasında postüre dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ergenlerde ağırlık kaldırarak Squat uygulamasına da dikkat çeken uzman eğitmen, “Ağırlık ile birlikte uygulanan squat hareketi doğru uygulanmazsa ve iskelet yapıya aşırı derecede yük bindirirse, özellikle diz ve bel bölgesinde sakatlık riskini arttırır. Aynı zamanda bu bireylerin gelişimlerini de olumsuz yönde etkiler. Ergen bireylerde Squat ve benzeri bacak hareketlerini vücut ağırlığı ile uygulamak çok daha doğru olacaktır. Vücut ağırlığı ile çalışmak sabır ve disiplin ister. Ancak sonuçları daha sağlıklı ve kalıcı olur” dedi.