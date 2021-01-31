Futbol Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan görevi bıraktı

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan görevi bıraktı

Futbol

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan görevi bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

31 Ocak 2021, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

İlgili Haberler
Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklamasıGüven Yalçın Lecce ile kiralık olarak anlaşmak üzere


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dev maçta Aboubakar-Larin ve Djaniny-Ekuban kapışması