Futbol Gençlerin derbisinde kazanan Beşiktaş oldu

Gençlerin derbisinde kazanan Beşiktaş oldu

Futbol

Gençlerin derbisinde kazanan Beşiktaş oldu

U-19 Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların tek golü Emirhan Delibaş'tan geldi.

21 Mart 2021, Pazar 16:07 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasından oynanacak maç öncesinde, U-19 Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı.

U-19 Ligi 2. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda bulduğu tek golle rakibini mağlup etti.

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