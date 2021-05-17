Türk kahvesi, kültürümüzde geniş bir yer tutuyor. Anadolu’dan Avrupa’ya Saray erkanının çok sevdiği kahve İstanbul’un sokaklarına, oradan da önce Venedik’e, sonra tüm Avrupa’ya yayıldı. Anadolu’da 600 yıllık kahve geleneğinde özel fincanlar, cezveler üretildi.

Türk kahvesi, dünyada espressodan sonra en çok tüketilen kahve türü. Kültürümüzde kahve sabah ve öğle öğünleri arasında içilir. Günün ilk öğünü olan ‘kahvaltı’, kahveden önce yenen yemek anlamına gelir. Telvesiyle servis edilen tek kahve olan Türk kahvesi, kahve falı geleneğini de doğurdu.

Peki, bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları videomuzda.



