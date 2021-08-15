Gerd Müller hayatını kaybetti

Eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Gerd Müller kimdir?

Unutulmaz eski Alman golcü... Batı Almanya Milli Takımı formasını 62 kez giyen efsane santrfor, 68 gol attı. Daha sonra 1979 yılında Florida Strikers takımına transfer oldu ve burada da 71 maçta 38 kez ağları salladı.