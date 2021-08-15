Futbol Gerd Müller hayatını kaybetti

Gerd Müller hayatını kaybetti

Futbol

Gerd Müller hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2021, Pazar 14:58 Son Güncelleme:
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Eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Gerd Müller kimdir?

Unutulmaz eski Alman golcü... Batı Almanya Milli Takımı formasını 62 kez giyen efsane santrfor, 68 gol attı. Daha sonra 1979 yılında Florida Strikers takımına transfer oldu ve burada da 71 maçta 38 kez ağları salladı.

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