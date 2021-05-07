Gıdada hileye market önlemi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde hazırlanan yeni yönetmelikle, gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere kesilecek cezalar nisan ayından itibaren değişti. Buna göre; bu işletmelere yıllık cirolarının yüzde 1’i kadar ceza verilebilecek.

6 YILDA 3 BİN 142 ÜRÜN

Bakanlığın verilerine göre, 2014’ten 2020’ye kadar toplam 3 bin 142 ürün ile ilgili taklit ve tağşiş tespit edildi. 6 yılda gıdada en çok taklit ve tağşiş ise et ve et ürünleri, bitkisel yağ, margarin, süt ve ürünlerinde yapıldı. Gıdalarda yapılan hilelerin hem insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği hem de tüketicinin ödediği bedelin karşılığını alamadığı gerçeğinden yola çıkan Metro Türkiye, sorunun çözümü konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.

RAMAZANDA SIKI DENETİM

Bu kapsamda 2016’dan bu yana 720 üründe 375 parametrede analiz çalışmasını düzenli olarak yaptıklarını belirten Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Ramazanda da en çok tüketilen sucuk, köfte, sosis, salam gibi et ürünlerinde; peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerinde ve bal, zeytinyağı, tahin, pekmez, kahve, çayda öncelikli olarak bu analizleri yineleyerek tamamladık. Sadece sonuçları uygun, sağlıklı ve güvenilir ürünleri reyonlarımızda müşteriye sunuyoruz” diye konuştu.

KAREKOD İLE İZLENİYOR

Müşterilerini; ‘tabağında ne var?’ hareketi kapsamında sunulan yüzde 100 izlenebilirlik çözümleriyle et, balık, bal, meyve ve sebzenin tüm üretim süreçleri hakkında bilgilendirdiklerini belirten Alkaç, “Müşteri, ürünün etiketinde yer alan karekodu (QR kod) okuttuğunda hangi çiftçinin ürünü hangi tarlada ne zaman hasat ettiğinden, ürünün pestisit ve ağır metal analizine ve organik ürün sertifikasına kadar tüm hikayeyi görebiliyor” dedi.