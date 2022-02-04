Futbol Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı...

Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı...

Futbol

Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı...

Giresunspor 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanserine yakalandığı öğrenilen Jean Pyerre'in sözleşmesi feshedildi.

04 Şubat 2022, Cuma 11:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ajansspor'un haberine göre Giresunspor, Brezilya Ligi ekibi Gremio'dan 1.5 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki Jean Pyerre ile sözleşmesini feshetti. Pyerre'nin yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanserine yakalandığı öğrenilmişti.

Testis kanserine yakalandığı öğrenilen Jean Pyerre, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!." ifadelerine yer verdi.


İlgili Haberler
Erick Pulgar, resmen Galatasaray'da


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'den Kurzawa hamlesi! Maaşı PSG'den...