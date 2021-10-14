Glutenin gündelik hayatta tükettiğimiz birçok besinde yer almaktadır. Bundan dolayı farkında olmadan dahi glutenli besinler tüketmekteyiz. Glutenin faydaları ve zararlarının neler olduğu günümüzde tartışılan tıbbi meselelerden bir tanesidir. Birçok tıp doktoru ise glutenin faydasından çok zararının olduğunu ileri sürerek tüketilmesini önermemektedirler.

GLUTENİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Gluten özellikle çocuklarda devamlı tüketildiği zaman yetersiz beslenme ve huzursuzluk gibi şikayetleri başlatmaktadır. Aynı zamanda çocukların glutenli gıdalar ile birlikte beslenmesi ileride daha da sinirli ve gergin bir insana dönüşmesine sebep olmaktadır.

Yapılan araştırmalar neticesinde glutenli beslenen çocukların hassas bağırsak sendromuna da meyilli olabileceği konusuna saptanmıştır. Bundan dolayı gıda tüketiminin mümkün olduğunca çocuklarda glutensiz bir şekilde olması son derecede önemlidir.

Eğer sindirim bozukluğu yaşayan bir kimse glutenli gıdalar tüketiyorsa sindirim bozukluğu şikayetleri giderek artar. Bundan ötürü sindirim problemi yaşayan kişiler kabızlık ve vücut şişkinliği gibi durumlarda glutenin azaltılması hatta hiç glutenli gıdayı tüketmemesi son derecede önem teşkil ediyor. Bu şekilde bağırsakların da daha iyi çalışmasını sağlamaktadır.

Glutenli gıdaları düzenli olarak tüketen bir kimsede yaşam boyu bağırsak problemleri nüksedebilir. Aynı zamanda bağırsaklarda alerjik etmenlerin de sebebi glutenli gıdalar olarak bilinmektedir.

Gluten olmadan diyet yapmak çölyak hastalığına da oldukça iyi gelmektedir. Ülkemizde birçok kişi çölyak hastalığından müzdariptir. Hal böyle olunca çölyak hastalığı için geliştirilmiş olan tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Glutensiz bir şekilde diyet yapan kişiler hastalığın seyrinin azaltmaktadırlar. Bu durum uzman diyetisyenler tarafından da belirlenmiştir. Gluten içermeyen katı diyetlerin başta anlaması zor olabilir. Bundan dolayı doktorun vermiş olduğu glutensiz diyet listesini harfiyen uygulamanız son derecede önemlidir.

GLUTEN NEDİR?

Gluten daha çok buğday arpa ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde yer alan prolamin olarak da adlandırılan protein ailesine verilen bir isimdir. Gluten daha çok karbonhidrat içeren ürünlerde yer almaktadır. Birçok farklı prolamin türü yer almaktadır. Gluten proteinleri insan vücudunda elastik bir ağ oluşturmaktadır. Bu durumda da kendine has fiziksel ve benzersiz özellikler bulundurur. Gluten gündelik hayatta özellikle birçok ekmek türünde yer alan bir protein çeşididir.

Gluten içeren yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

Arpa

Buğday ekmeği

Bulgur

Çavdar

Tam buğday ekmeği

Kuskus

İrmik

Kavuzlu Buğday

GLUTENİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Otizm

Özellikle sürekli olarak glutenli gıdalar ile beslenen çocuklarda otizm sorunları ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda uzman doktorların ortaya koyduğu görüşe göre düzenli olarak glutenli gıdalar ile beslenen çocuklarda otizm riskinin daha da yüksek olabileceğine kanaat getirilmiştir.

Diyabet

Toplumumuzda en fazla rastlanılan hastalıkların başında yer alan diyabet halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinmektedir. Diyabet insülin direnci ile birlikte ortaya çıkar. Birçok hastalığın sebebi olarak da bilinen diyabet tehlikeli ve ölümcül boyutlara ulaşabilmektedir. Hal böyle olunca diyabet hastaları mutlaka gluten içermeyen gıdalar tüketilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Kanser

Özellikle gluten kansere sebebiyet verebilir. Bağırsaklara doğrudan olumsuz etki yaptığından dolayı bağırsaklarda huzursuz bağırsak sendromu olmak üzere aynı zamanda kalın bağırsak kanseri gibi hastalıklara da sebebiyet verebilmektedir. Diğer kanser türlerinin sebebi de yine glutenli beslenme olduğu bilgisi verilmiştir.

Mide Bağırsak Gazı

Midede çoğu zaman glutenli beslenmeye bağlı olarak gaz ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetler de ortaya çıkmaktadır. Bu tarz şikayetlerin sebebi gluten olarak görülmektedir.







