Gözleriniz sağlığınız hakkında neler söylüyor?

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Avustralyalı göz doktoru Kerrie Meades, gözlerdeki fiziksel değişimlerin sağlık konusunda verdiği ipuçlarını İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

1. Kornea etrafındaki beyaz halkalar

Dr Kerrie Meades, FEMAIL'e “Çoğu zaman korneanın etrafındaki beyaz bir halka yaşlanma belirtisidir, ancak yüksek kolesterolü de işaret edebilir” dedi.

'Genellikle zararsız olsa da, 45 yaşın altındaysanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeye değer olabilir.'

2. Sulu gözler

Sulu gözlerle bilgisayarda çok fazla zaman geçirdiğinizin bir işareti olabilir ve ekranlardan ara vermenin zamanı geldi demektir.

Dr Meades, “Bu dijital çağda, çoğumuz saatlerce bilgisayar ekranlarına bakıyoruz ve neredeyse yeterince gözümüzü açıp kapatmıyoruz” dedi.

'Sürekli bir ekrana baktığınızda göz kırpma hızınız düşer ve gözyaşları emilir, bu da gözlerinizin sulanabileceği anlamına gelir.'

Dr Meades çalışmanız sırasında mümkün olduğunca göz açıp kapamanızdan emin olmanızı öneriyor.

3. Göz lekeleri

Zaman zaman görüş alanınızda dolaşan o küçük lekeleri gördünüz mü?

O lekelerin asla göz ardı edilmemeleri gerekir. Meades, “Yaşlanmanın normal bir parçası” dedi. 'Ama normalden daha fazlasını alıyorsanız, o zaman göz içindeki bir enfeksiyonun göstergesi olabilir.'

4. Sarı gözler

Gözlerinde sararma var mı? Bu, vücudunuzda bir şeylerin yanlış olduğuna dair kesin bir işarettir ve bir uzmana danışmanın zamanıdır.

Dr Seades, “Gözlerin sararmış beyaz kısımların karaciğerinizde bir şeylerin ciddi şekilde yanlış olduğunu gösteriyor” dedi. Bu nadir olsa da, Dr Kerrie Meades gözlerinizin sarardığını fark ederseniz derhal harekete geçmeniz gerektiğini söyledi.

5. Kuru gözler

Kuru gözler, birçoğumuz için ortak bir sorundur - ve uzmanlara göre, bunun normal nedeni bir tür alerjidir.

Dr. Meades, “Neye alerjik olduğunuzu belirlemeye çalışın ve bunu minimumda tutmaya veya kuru gözlerden kaçınmak için bir anti-histamin almaya çalışın” dedi.

6. Seğiren gözler

Zaman zaman hepimiz seğiren gözlerle acı çektik.

Ve onlar için basit bir açıklama var: Çok streslisin.

Dr. Meades, 'Büyük ölçüde yorgunluk ve strese bağlı ve hem üst hem de alt kapağı etkileyebilir' dedi.

Bunun genellikle iyi huylu olduğunu söylerken, “Biraz daha fazla dinlenmeniz iyi olacaktır” dedi.

7. Korneada beyaz lekeler

Bu bir kornea enfeksiyonunun belirtisi olabilir.

Dr Meades, “Korneada bir tür travma olmadan enfeksiyon kapmak oldukça zor” dedi.

'Bu yüzden kontakt lensli kişiler arasında çok daha yaygın.' İyi göz sağlığı ve kontakt lenslerinize iyi bakmak bu durumu minimumda tutacaktır.

8. Bulanık görme

Bulanık görme asla göz ardı edilmemelidir. Hem göz problemleri hem de diyabet dahil olmak üzere her türlü şeye işaret edebilir.

Bulanık görme, zaman zaman diyabetinizin de bir işareti olabilir.

9. Kabarık gözler

Kabarık gözler basit bir gerçeği belirtir: Yorgun ve biraz daha uyumak istiyorsunuz.

Kalıcı şişkinlik bir enfeksiyonu gösterse de, muhtemelen daha fazla uyumaya ihtiyaç duyduğunuzun bir işaretidir. Ama yine de uzmana görünmekte fayda vardır.



