Göztepe, Tamer Tuna ile ikinci kez yollarını ayırdı

Tamer Tuna, takımının aldığı kötü sonuçların ardından istifa etti. Ligde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Göztepe, son olarak Kasımpaşa'ya kendi sahasında 4-1 yenilmişti.





Son 2 haftayı puansız kapatan Göztepe, daha önce 2017-2018 sezonunda yine Tamer Tuna'yla çalışmış ve sezon sonunda yollarını ayırmıştı.





Tamer Tuna, bu sezon Süper Lig'de takımıyla yollarını ayıran 5. teknik direktör oldu. Daha önce Yücel İldiz Denizlispor'la, Hikmet Karaman Kayserispor'la, Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'yle, Samet Aybaba ise Kayserispor'la yolları ayırmıştı.