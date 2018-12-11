Gülaylar’ın efsane fırsat günleri geri dönüyor!

Bugüne kadar 200 binden fazla kişiyi pırlantadan altına birçok ürünle buluşturan ve kuyumculuk sektöründe Gülaylar tarafından geleneksel olarak yapılan Fırsat Günleri, yeni yıla günler kala sevdiklerine altın ve pırlanta hediye etmek isteyenler için bulunmaz bir avantaj sağlıyor. Gülaylar Fırsat Günleri, 13-23 Aralık tarihleri arasında 10 gün boyunca Kozyatağı Carrefour AVM’de olacak.

HEDİYE ALMAK İSTEYENLERE MÜTHİŞ FIRSAT

Tektaş pırlantalardan, bilekliklere, kolye ve küpelerden daha birçok çeşit altın ve pırlanta binlerce ihraç fazlası ürün, yüksek indirim oranları ve neredeyse maliyetine fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Yeni yıl hediyesi arayanların, evlilik hazırlığında olan çiftlerin ve uygun fiyatla altın alarak yatırım yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken avantajlarla dolu Fırsat Günlerinde tüm ürünler garantili ve sertifikalı.

HER ÜRÜNDEN SINIRLI SAYIDA BULUNUYOR

Klasikten moderne, 14 ayardan 22 ayara, Fırsat Günleri kapsamında 10 bin pırlanta, 15 bin altın olmak üzere toplam binlerce çeşit ürün satışa sunulacak.

Fırsat Günleri dahilinde satılacak en pahalı ürün piyasa değeri 145 bin TL olan pırlanta yüzük Fırsat Günlerinde 71 bin TL’ye satılacak.

FIRSAT GÜNLERİNE KATILMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Gülaylar Fırsat Günlerinde önceden alınan numaratörler ile hızlıca giriş yapılacak. Kozyatağı Carrefour AVM’nin keyifli ortamında sevdiklerinizle birlikte hem vakit geçirin hem de Gülaylar’da alışverişinizi yapın. 179TL’den başlayan birbirinden güzel binlerce ürünün yer alacağı Fırsat Günleri alanını bu yıl 250 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

HOPİ İLE İŞBİRLİĞİ

Hopi işbirliğinde yapılan kampanyada, indirimlerin üzerine ek olarak Hopi paracık kazanılacak. Alışveriş öncesinde Hopi’sini yükleyen kişi kazanacağı paracık ile başka ürünler alma imkanı da yakalayacak. İşbirliği dahilinde; piyasa değeri 2.122 TL olan altın kolye Hopi işbirliği ile 606 TL’ye; yine piyasa değeri 3.540 TL olan altın bir kolye 1.010TL’ye alınabiliyor.

Taşsız Klasik Kolye: Piyasa Fiyatı: 6.142 TL, Fırsat Günleri Fiyatı: 1.842 TL’dir. (Hopi okutursa ayrıca 88 TL’lik de Paracık kazanacak.)

Çiçek Kolye: Piyasa Fiyatı: 3.944 TL, Fırsat Günleri Fiyatı: 1.183 TL’dir. (Hopi okutursa ayrıca 57 TL’lik de Paracık kazanacak.)

Taşlı Çiçekli Kolye: Piyasa Fiyatı: 3.540 TL, Fırsat Günleri Fiyatı: 1.062 TL’dir. (Hopi okutursa ayrıca 51 TL’lik de Paracık kazanacak.)

Ortası Taşlı Kolye: Piyasa Fiyatı: 2.183 TL, Fırsat Günleri Fiyatı: 655 TL’dir. (Hopi okutursa ayrıca 32 TL’lik de Paracık kazanacak.)

5 Taş Pırlanta Yüzük Piyasa Fiyatı: 145.000 TL, Fırsat Günleri Fiyatı: 71.000 TL

Tek Taş Yüzük Fırsat Günleri Fiyatı: 179 TL











