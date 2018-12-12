Güncel altın fiyatları (12 Aralık 2018 altın fiyatları)
Alıcısı ve satıcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira oldu.
Yatırımcısı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 12 Aralık altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 214 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,20 liradan, bin 410 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 431 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan, bin 378 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 398 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
689 liradan alınan Yarım Ziynet 699 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satıldı.