Güne Başlarken | 27 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Antalya Valisi Karaloğlu, kentin 94 milyon gecelemeyle geçen yıl Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri olduğunu belirterek, "Antalya'yı geçen sene yerli ve yabancı 23 milyon 100 bin kişi ziyaret etti" dedi. Detaylar için tıkla

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Detaylar için tıkla

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Detaylar için tıkla





Güne Dair Notlar

27 Şubat günü dolar 6,16 TL, euro ise 6,72 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 18°C öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı İzmir, 16°C, 19°C öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 17°C zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 7°C, 13°C parçalı bulutlu Trabzon, 9°C, 19°C parçalı bulutlu Diyarbakır, -2°C, 16°C parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Sefirin Kızı (Star TV- Tekrar), Mucize Doktor (FOX), Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)

Dizi önerisi: Broadchurch

Okunacak kitap önerisi: Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - J.R.R. Tolkien

Oynanacak oyun önerisi: Dreams

Günün spor müsabakaları: UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu: Başakşehir-Sporting CP, Porto-Leverkusen (20:55), Manchester United-Club Brugge, Inter-Ludogorets (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Diğer etkinlikler: Hocapaşa Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi Hocapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. İstanbul

Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu, izleyicisi ile buluşuyor. Duru Ataşehir Ana Sahne İstanbul

Günlük burç yorumları (27 Şubat 2020)

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunların karşılanması konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız bu durumu fark edip size yardım ellerini uzatacaklar. Bugün, çevrenizin kalabalığı sizi yorabilir.

Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunların karşılanması konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız bu durumu fark edip size yardım ellerini uzatacaklar. Bugün, çevrenizin kalabalığı sizi yorabilir. BOĞA : Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. İKİZLER: Özgürlüğün size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.

Özgürlüğün size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor. YENGEÇ : Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor, bunu unutmayın.

: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor, bunu unutmayın. ASLAN : Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzü biliyorsunuz ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzü biliyorsunuz ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. BAŞAK : Duygusal konulara uzak gibi görünmeniz bazı farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.

: Duygusal konulara uzak gibi görünmeniz bazı farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor. TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün girişimci tarafınızı özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.

Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün girişimci tarafınızı özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde. AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesile kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesile kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz. YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz. OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. KOVA : Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz ama konu mantık olduğu zaman kafanız gayet iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.

: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz ama konu mantık olduğu zaman kafanız gayet iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız. BALIK: Duygusal takıntıların sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuca kavuşturacaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

27 Şubat gününe damga vuran olaylar