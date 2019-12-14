Günün Postası | 14 Aralık 2019

Gündem

Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin bitmesinde son 15 gün. Söz konusu indirimler 31 Aralık’ta sona erecek. Devamını oku...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, yeni kurulan 'Gelecek Partisi' hakkındaki görüşlerini açıkladı. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-serrac ile görüştü. Devamını oku...

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı metro seferlerinde aksama meydana geldiği açıklandı. Aksama sebebinin metronun raydan çıkması olduğu ifade edildi. Devamını oku...





Dünya

Çin'de bir fabrikada meydana gelen dev yangın havadan görüntülendi. Yangın kontrol altına alındı. Devamını oku...

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin onaylanması hakkında Trump'tan açıklama geldi. Devamını oku...

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 15'e yükseldi. Devamını oku...

Spor

Türkiye, UEFA’nın Barış Pınarı Harekatı’na destek için başta milli futbolcuların Fransa maçı sonrası tribünlere asker selamı vermesi yüzünden başlattığı soruşturmada ceza almazken, yapılan savunmanın detayları da ortaya çıktı. Devamını oku...

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Steven Nzonzi, İtalya yolcusu. Devamını oku...

Beşiktaş teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, yarın taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. Devamını oku...





Magazin

Şarkıcı Tan, bir kadının yollardır onu izlediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

Fahriye Evcen 9 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk defa gösterdi. Devamını oku...

YouTube hesabı açarak çarpıcı açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, "1 koca 3 çocuk istiyorum" dedi. Devamını oku...





Günün röportajı

Müjdat Gezen verdiği özel röportajda, " Kadın her anlamda erkekten güçlü yaratılmıştır. Erkeği hamile bırakın verin kucağına çocuğu iki yılda ölür. Böyle de zayıf bir yapıdadır" ifadelerini kullandı. Devamını oku...





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