Bakım Güzellik koçu Aylin Çetinkaya'dan cilt bakımı için öneriler

Güzellik koçu Aylin Çetinkaya'dan cilt bakımı için öneriler

Bakım

Güzellik koçu Aylin Çetinkaya'dan cilt bakımı için öneriler

İş kadını ve güzellik koçu Aylin Çetinkaya, yaz aylarında cilt sağlığını korumak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulundu. Çetinkaya yaz aylarında daha sağlıklı ve daha güzel bir cilde sahip olmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

25 Temmuz 2020, Cumartesi 20:01 Son Güncelleme:
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Vücuttaki nem dengesinin korunması için günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, "Bunun yanısıra özellikle 11-15 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı, yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli ve cildimizi bol bol nemlendirmeliyiz” dedi. 

Gülmeyi ihmal etmeyin

Bu dönemde sağlıklı beslenmenin ve hayata pozitif bakmanın da önemine değinen Çetinkaya “Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun, makyajınızı temizlemeden uyumayın, her sabah duş alarak güne başlayın ve en önemlisi gülün, hem de çok gülün. Gülerken vücutta salgılanan mutluluk hormonları cildinizi daha da güzelleştirecektir" dedi.


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