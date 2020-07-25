Vücuttaki nem dengesinin korunması için günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, "Bunun yanısıra özellikle 11-15 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı, yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli ve cildimizi bol bol nemlendirmeliyiz” dedi.

Gülmeyi ihmal etmeyin

Bu dönemde sağlıklı beslenmenin ve hayata pozitif bakmanın da önemine değinen Çetinkaya “Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun, makyajınızı temizlemeden uyumayın, her sabah duş alarak güne başlayın ve en önemlisi gülün, hem de çok gülün. Gülerken vücutta salgılanan mutluluk hormonları cildinizi daha da güzelleştirecektir" dedi.



