Geçen yıllarda kilo alıp, zayıflamak isteyen Hadise Açıkgöz, Şeyda Coşkun'la çalışmıştı. Ancak hızlı kilo verdiği için vücudu sarkan şarkıcı, hüsrana uğramış hatta davalık olmuştu.

Diyetisyene 20 bin TL ödedi

Takvim'in haberine göre; Hadise bu kez fit görünmek için, diyetisyen Seda Çayhan ile çalışmaya başladı. Diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla diyetini destekleyen ünlü popçu, diyetisyenine 20 bin TL ödedi.

10 bin TL de spora ödedi

Bu süreçte spor da yapan Hadise Açıkgöz, 10 bin TL de buraya verdi. Yani Hadise'ye verdiği 6 kilo, 30 bin TL'ye mal oldu.





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