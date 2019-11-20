Hadise zayıflamak için 30 bin TL'yi gözden çıkardı
Son günlerde verdiği kilolar ve fit vücuduyla dikkat çeken Hadise, bir ayda 6 kilo verdi. Özel diyetisyen ve spor koçuyla form tutan şarkıcı, tüm bunlar için 30 bin TL harcadı.
Geçen yıllarda kilo alıp, zayıflamak isteyen Hadise Açıkgöz, Şeyda Coşkun'la çalışmıştı. Ancak hızlı kilo verdiği için vücudu sarkan şarkıcı, hüsrana uğramış hatta davalık olmuştu.
Diyetisyene 20 bin TL ödedi
Takvim'in haberine göre; Hadise bu kez fit görünmek için, diyetisyen Seda Çayhan ile çalışmaya başladı. Diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla diyetini destekleyen ünlü popçu, diyetisyenine 20 bin TL ödedi.
10 bin TL de spora ödedi
Bu süreçte spor da yapan Hadise Açıkgöz, 10 bin TL de buraya verdi. Yani Hadise'ye verdiği 6 kilo, 30 bin TL'ye mal oldu.
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