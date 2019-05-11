Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve tam altın kaç lira? (11 Mayıs)
Hafta içi yaşanan yoğun veri gündeminin ardından yatırımcı hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? İşte 11 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
Hafta sonu altın fiyatları bireysel yatırımcı tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İnternette sıklıkla Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? soruları aratılıyor. İşte haftasonu güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
246,10 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 246,19 liradan, bin 666 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 691 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
223,84 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 613 liradan alınan tam altın bin 644 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
806 liradan alınan yarım altın 827 liradan ve 403 liradan alınan çeyrek altın 413 liradan satılıyor.