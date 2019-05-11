Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve tam altın kaç lira? (11 Mayıs)

Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve tam altın kaç lira? (11 Mayıs) Hafta içi yaşanan yoğun veri gündeminin ardından yatırımcı hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? İşte 11 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…