Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (18-24 Kasım haftası)

18 Kasım Pazartesi, #gününiyihaberi - Evini Kızılay'a bağışlayan teyze

-Karabük'te yaşayan 80 yaşındaki Nebiye Güngör, Kayabaşı Mahallesi’ndeki evini Türk Kızılayı’na bağışladı. - Devamını oku...





19 Kasım Salı, #gününiyihaberi - Yenikapı'daki su samurları

İstanbul'da Yenikapı ve Zeytinburnu sahilinde balık tutan vatandaşlar, iki su samuru ile karşılaştı. - Devamını oku...





20 Kasım Çarşamba, #gününiyihaberi - Hande Erçel

Annesini kanserden kaybeden oyuncu Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocuklara 250 bin liralık yardım yaptı. - Devamını oku...





21 Kasım Perşembe, #gününiyihaberi - Evlatlık verilen ikizler

Kırşehir’in Karalar Köyü’nde İbrahim ve Nebahat yıldırım çiftinin evlatlık verilen Melek ve Mehmet adlı ikizleri yıllar sonra gerçek annelerini buldu. - Devamını oku...





22 Kasım Cuma, #gününiyihaberi - Köpek 'Taksi'

-İstanbul Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü manevra yaptığı sırada yavru köpeği ezdi. Şoförün işine son verilirken, yavru köpeğin iyi olduğu öğrenildi. - Devamını oku...





23 Kasım Cumartesi, #gününiyihaberi - Ahmet Mekin

87 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, tüm organlarını bağışladı. - Devamını oku...





24 Kasım Pazar, #gününiyihaberi - Umut Bebek

-Hatay’da 4 ay önce, 25'inci haftada erken doğum sonucu 670 gram olarak dünyaya gelen 'Umut' bebek, hayata tutundu. - Devamını oku...







