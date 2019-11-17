Haftanın iyi haberi sence hangisiydi?

12 Kasım Salı, #gününiyihaberi - Gizemli hayırsever

-İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde geçen aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla’da ortaya çıktı.





13 Kasım Çarşamba, #gününiyihaberi - Plastik atık toplayıcısı

-İzmir’in Karabağlar ilçesinde atık plastik toplayarak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Cumhur Koşan, şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ikramiye kazanan kuponu, bayiye iade etti.





14 Kasım Perşembe, #gününiyihaberi - Kediyi kurtaran itfaiyeci

-Rusya'da bir itfaiyeci dumandan etkilenen kediyi hayata döndürdü.





15 Kasım Cuma, #gününiyihaberi - Anüssüz Kedi Ponçik

-Mersin'de sahibi tarafından terk edilen ve doğuştan anüsü olmadığı için en çok 1 hafta yaşayabilmesi öngörülen 'Ponçik' isimli yavru kedi, veteriner hekimlerin başarılı müdahalesiyle sağlığına kavuştu.





16 Kasım Cumartesi, #gününiyihaberi - Yatan Adam

-15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında boyundan aşağısı felç kalan 40 yaşındal, Ali Konuk, Apple'ın sesli asistanı Siri ile hayata yeniden tutundu. 'Yaşamak güzel' diyen Konuk'un 'Yatan Adam' adlı YouTube kanalında 38 bin abonesi var.





17 Kasım Pazar, #gününiyihaberi - Şanlı San Marino

-Şanlı San Marino Milli Takımı 2 yıl ve 17 maç aradan sonra ilk golünü Kazakistan ağlarına gönderdi.





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