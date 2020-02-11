Doğuma 1 ay kala yani hamileliğin 36. haftasında dikkat edilmesi gereken semptomların başında kasılmalar geliyor. Bu bebeğinizin erken geleceği anlamına da gelebilir ya da sadece Braxton- Hick kasılmaları adı verilen yalancı kasılmalar da buna neden olabilir. Hamileliğin üçüncü trimesterinde karşılaştığınız semptomların çoğunu yaşamaya devam edebilirsiniz. Gebelikte 36. hafta, yorgunluk, sık idrara çıkma, mide ekşimesi ve süt sızdıran göğüslerden (Kolostrum adı verilen anne sütü) ibaret olduğunu bilmelisiniz.

Gebelikte 36. hafta bebeğinizin gelişini hazırlandığınız ve yapılacak listeleri ile boğuştuğunuz bir dönemdir. Doğuma yaklaşılan bu dönem ile ilgili merak edilenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat anlattı.

Makat geliş bebek nedir? Neden olur?

Makat geliş bebek bebeğin doğum esnasında başının olması gereken yerde poposunun olması anlamına gelmektedir. Farklı sebeplere bağlı olmaktadır. Annenin kemik yapısı bebeğin kilosu veya bazen bazı hastalıklar buna sebep olabilmektedir.

Hamile yogasıyla doğum nefes çalışmasının önemi nedir?

Hamile yogası ve nefes egzersizleri anne adaylarında fiziksel ve ruhsal olarak rahatlama sağladığı için çok değerlidir. Doğuma hazırlık evresinde kasların gevşemesi sağlanırken ağrılar azalmakta ve annenin anksiyetesi azalmaktadır. Ayrıca korku ve endişesi azalan anne adayı daha rahat bir hamilelik geçirmektedir.

Doğum nasıl gerçekleşir? Aşamaları nelerdir?

Doğum öncelikle rahimde ritmik bir şekilde başlayan ve giderek sıklaşıp kuvvetlenen ağrılar ve ardından lekelenme kanaması ile başlamaktadır. Ağrıların artması ile birlikte rahim ağzında yumuşama ve açılma oluşmaktadır. Bunu takiben bebek çıkıma doğru ilerlemektedir. Rahim ağzı tamamen açıldıktan sonra ağrılar ile birlikte doğum gerçekleşmektedir. Bu sırada ya da öncesinde bebeğin suyu boşalabilir. Ardından bebeğin eşi ayrılır ve doğum eylemi sona ermiş olur.

Doğum sürecinde rahim ağzı açıklığı nedir?

Bebeğin rahimden vajene çıkacağı kısım rahim ağzı olarak adlandırılmaktadır. Ağrıların artması ile birlikte bu bölgedeki doku giderek incelmekte ve açılmaktadır. Sonunda bebeğin doğabileceği açıklığa ulaşmaktadır. Doğum takibi sırasında bu bölgenin açıklığı muayene edilmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr