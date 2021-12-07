Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı Hande Ocak Başev, mevcut görevlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına İcra Kurulu Başkanı/CEO olarak atanmıştır. Kendisine başarılar dileriz.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

Hande Ocak Başev kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi alan ve iş yaşamına Arthur Andersen’da Analist olarak başlayan Başev, daha sonra Accenture’da Danışman ve Arıkanlı Holding’de İş Geliştirme ve Proje Koordinasyon Direktörü olarak görev yaptı.

2005 yılında kurduğu ve bugün İstanbul, Londra, Dubai ve Moskova’daki ofisleriyle yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Quattro Business Consulting çatısı altında; yerel ve uluslararası şirketlerde strateji geliştirme, yeniden yapılanma, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları sistemlerinin kurulması, yazılım projelerinin yönetimi, kurumsal performans yönetimi, müşteri stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi pek çok alanda başarılı ve uygulanan projelere imza attı.

Başev, aynı zamanda Londra’da dünyanın en büyük dijital pazarlama ağı olan WSI Dijital Pazarlama Hizmetlerinin Londra ve İstanbul Ülke Direktörlüğü’nü yapmaktadır.

Türkiye’nin ilk nöropazarlama araştırma şirketi ThinkNeuro’nun da ortağı olan Başev, nörobilim yöntemlerinin yönetim danışmanlığı alanındaki ilk uygulamalarına öncülük etti. Halen Networkdry, Thinkneuro ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Başev, evli ve iki çocuk sahibidir."