Hangi balık nasıl pişirilir? İşte balık pişirme rehberi…

Balık yediden yetmişe herkesin tüketmesi gereken bir besindir. Omega 3 açısından faydalı balık haftada en az 2 gün tüketilmeli. Kalp damar sorunlarına karşı koruyucu etkisinin yanı sıra çocuklarda zeka gelişimine de katkısı büyüktür. Hem çocuklar için hem de yetişkinlerin beslenme listesinde mutlaka yer alması gereken balık iyi bir besin kaynağıdır.

Her balığın farklı bir mevsimi vardır. Doğru zamanda tüketilen balık hem lezzetli hem de besin değeri açısından bir çok vitamini ve minerali sağlar.

Balığın mevsiminde tüketimi ne kadar önemliyse nasıl pişireleceği de bir okadar önemli. Balığın nasıl pişirileceği veya hangi pişirme tekniklerinin balığı daha lezzetli yapacağını bilmek önemli.

Hangi balık nasıl pişirilir?

Balık pişirmenin en önemli püf noktası proteinini kaybetmeden pişirebilmektir. Bazı balık çeşitleri, ızgarada pişirilirken bazıları fırında ya da tavada pişirilmesi gerekir. Pişirme teknikleri balığı lezzetli hale getiren püf noktalarından biri.

Fırında balık nasıl pişirilir?

Fırında balık, en çok tercih edilen pişirme yöntemlerden biridir. Eğer fırında balık yapmak istiyorsanız zeytinyağı ve limon marinasyonunda bekletmek gerekiyor. Terbiyelenmesi balığı daha da lezzetlendirecektir. Marinasyona bir tutam kekik ya da birkaç defne yaprağı koymak balığı daha da lezzetli hale getirecektir. Defne yaprağı ve kekiği pişirirken de kullanmalısınız. 200 derecede ısıtılmış fırında, marine edilmiş balık bir tepsiye dizilip pişirilir. Dilimlenmiş palamut, çipura, levrek, lüfer ve hamsi bu pişirme yöntemini kullandığınızda lezzetli olacaktır.

Izgarada balık nasıl pişirilir? Hangi balıkların ızgarası yapılır?

Eğer ızgarada balık yapmak istiyorsanız iri ve yağlı balık seçmeniz gerekiyor. Hem balığın parçalanıp dağılmaması hem de besin değerinin kaybolmaması için iri balıklar bu pişirme tekniğine daha uygun olacaktır. Balıkları bütün olarak pişirmek istiyorsanız balığınızın üstünden ve altından çentik atın. Izgarada pişirme, beyaz ya da siyah etli balıklar mevsiminde tercih edildiğinde oldukça faydalı bir yöntemdir. Balıklar ızgaraya atılmadan önce mutlaka yağlanmalı. Aksi taktirde balığınız ızgaraya yapışarak dağılabilir. Izgara veya mangalda balık pişirmek için en önemli püf noktası ateşin çok harlı olmamasıdır. Balıklar harlı ateşten belli bir mesafede pişirilmelidir.

Balık kızartması nasıl yapılır? Tavada balık nasıl yapılır?

Balık kızartması ya da diğer adıyla tavada balık yapmak en çok tercih edilen diğer bir yöntemdir. Genellikle küçük balıkların kızartması yapılır. Büyük balık yapacaksanız eğer bağılığınız mutlaka dilimleyin. Balık mısır ununa bulanırsa tavaya yapışmaz ve daha lezzetli olur. Hamsi gibi küçük kılçıklı balıklar, çipura ya da levrek gibi fileto çıkartılabilen balıklar veya somon gibi kemik ve dilimlenmiş balıklar bu şekilde pişirilebilir.

Tavada balık yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası balığınızın fazla yağ çekmediğinden emin olmaktır. Balık kızgın yağda ve hızlı bir şekilde pişirilmelidir.

Balık pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte balık pişirmenin püf noktaları

Kızartılacak balık, temizlenip iyice yıkanmalı ve kağıt havlu ile iyice kurulanmalıdır.

Balık pişirilmeden 2-3 saat önce, balığa soğan suyu ve zeytinyağı sürülüp bekletilirse piştiğinde çok daha lezzetli olacaktır.

Balık parçalara bölünerek şişe geçirilebilir. Böylelikle çok daha çabuk pişecektir.

Balık, yüksek hararetli fırında içine hiçbir şey katmadan da pişirildiğinde, doğru pişirilirse balığın dış yüzeyi çıtır çıtır ve lezzetli olmakla beraber, iç kısmı da sulu ve pişmiş olacaktır.

Balık pişirirken pişirme tepsisinin içine koyulan defne yaprağı, kekik, limon ve maydanoz, aroması ile balığa lezzet katacaktır.

Kokacağı düşüncesiyle evde balık pişirmek, özellikle de kızartma yapmak pek tercih edilmese de bunun da bir yöntemi var. Ocak üzerinde limon kabuğu yakmak veya bir cezvede sirke kaynatmak bu soruna çözüm olacaktır.

Hangi balık için nasıl pişirilmeli?

Çipura nasıl pişirilmeli?

Izgara ve fırında pişirilmesi çipurayı daha da lezzetli yapar. Buğulaması, ızgarası, çorbası ve fırını da oldukça güzel olur.

Barbunya ve Mercan balığı nasıl pişirilir?

Mevsimi Temmuz ile Ekim ayları arasıdadır. Barbunyanın ve mercan balığının tavası, ızgarası ve kağıtta pişirimi tercih edilir.

Tekir nasıl pişirilir?

Her mevsim tüketilebilen tekir balığının tavada ve kağıt içerisinde pişirmek daha lezzetli olacaktır.

Hamsi nasıl yapılır?

Izgara, fırın, tava, kağıt kebabı, buğulama ve yahnisi çok lezzetli olur. Hamsinin özellikle kılçıklarını ayıklayıp yapmak daha lezzetli olur. Hamsi kuşu denilen bu yöntem en sevilen balık pişirme yöntemidir.

Sardalya nasıl yapılmalı?

Uzmanlar Sardalyayı Temmuz-Ekim aylarında tüketilmesini öneriyor. Izgara, fırın, kağıt kebabı, buğulama ve pilakisi yapılabilir.

Levrek ve Lüfer nasıl pişirilir?

Mevisimi Eylül ortasından Ocak ayı sonuna kadar olan dönemdir. Lüfer en sevilen balık türlerinden. Lüferin en güzel hali ızgarada pişirilmiş halidir. Lüferin büyüklüğüne göre pilakisi, buğulaması yapılabilir veya kağıt kebabı şekli tercih edilebilir.

Palamut nasıl yapılır? Palamut balığı pişirmenin püf noktası

Palamut mevsimindeyiz. Pazarlarda en sık karşılaştığımız balık türü olan palamutun Izgarası ve fırını tavsiye edilir. En lezzetli zamanı Eylül başından Şubat ortalarına kadar olan zamandır. Bu dönem de ister fileto yaparak ister dilim dilim keserek pişirebilirsiniz.







