Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 vaka
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personel coronavirüse yakalandı.
04 Aralık 2020, Cuma 15:24 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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