Haydi serbest oyun zamanı

Çocuklarla iletişime geçmenin, onların dilinden duygu ve düşüncelerini anlayabilmemizin en iyi yollarından biri oyundur. Oyun denince aklımıza çok sayıda çeşidi gelebilir; kurallı oyunlar, yapı-inşa oyunları, eğitici oyunlar bunlardan aslında sadece bazıları. Peki ya serbest oyun nedir? Serbest oyun; belirli bir kuralın olmadığı, çocuğunuzun yönettiği ve tamamen diledikleri şekilde oynama özgürlüğüne sahip oldukları bir oyun çeşidi. Yapılandırılmamış bu oyun çeşidi aslında oldukça kolay ulaşılabilen fakat bazen göz ardı edilebilen bir aktivite olabiliyor.

ÇOCUĞUN İLACI OYUN

Ebeveynler olarak çocuğunuzla beraber gün içinde yapılan planlara, ders ve ders dışı aktivitelere yetişmeye çalışırken, bir yandan serbest oyun sayesinde çocuğunuzun iç dünyasını keşfederek, onu daha iyi anlamanızı ve nelerden etkilendiğini fark etmeniz için kullanabileceğiniz en güzel yollardan biridir. Serbest oyunu başlatmak ya da çocuğunuzun bu oyununa katılmak için “Bugün ne oynamak istersin/nasıl bir oyun oynuyorsun?” gibi bir soruyla başlayın. Daha sonra çocuğunuzun yönlendirmesiyle o isterse bir karakteri elinize alın, eğer istemezse de oynattığı yaratıcı sahneyi onunla birlikte deneyimleyin. Size verilen karakteri konuşturmanız ya da hareket ettirmeniz gerekirse de “Oynattığım karakter bu olay karşısında nasıl tepki versin? Nasıl hissediyor?” gibi sorularla kararı tamamen ona bırakmaya ve onun izinden gitmeye devam edin. Böylelikle aslında çocuğunuz sizler tarafından kabul edildiğini hissetmektedir. Bir yandan da ona sorgulayıcı bir şekilde yaklaşmadığınız için çocuğunuzun duyulmasını ve değerli hissetmesini sağlarsınız.

ÖĞRENME VE KEŞFETMENİN EN DOĞAL YOLU

Serbest oyun oynama çocuğunuzla olan iletişimi ve ilişkinizi geliştirirken aynı zamanda çocukların problem çözme kapasitesi, yaratıcılık ve bağımsız olma gibi özelliklerini de besleyen bir araçtır. Çocuklar serbest oyun sayesinde öfke, korku gibi bazı zor duyguları regüle edebilmeyi öğreniyorlar. Bununlar beraber onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olası senaryolar için de hazırlıyor. Unutmayın ki her çocuğun serbest oyun oynayışı farklı olabilir; bazı çocuklar arabaları birbirleri ile yarıştırmayı ve bebeklerini konuşturmayı seçerken, bazı çocuklar ise resim üzerinden bu yaratıcılığını göstermeyi seçer. Bu yüzden serbest oyun oynamanın tek bir tanımı yoktur, siz yeter ki çocuğunuza duygularını, düşüncelerini rahat ve dilediği şekillerde göstermesi için bir alan açın ve gerisini onun hayal dünyasına bırakın.



