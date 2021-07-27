Hayri Kozak açıkladı: Mustafa Cengiz'in durumu iyi değil
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak açıklama yaptı. Kozak, Cengiz için çok da umutlu konuşmadı.
27 Temmuz 2021, Salı 17:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulundu.
Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak, Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olmadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Kozak, "Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun" dedi.