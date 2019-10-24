Hazır gıdalarda bulunan trans yağ demans riskini artırıyor

Japon araştırmacılar genellikle kek, bisküvi, margarin ve kızarmış yiyeceklerde bulunan trans yağların bunamaya ve zararlı inflamasyona neden olduğunu buldular.

Daily Mail’in haberine göre, Japon araştırmacıların yaptığı kek, trans yağların etkileri üzerine yapılan çalışmada trans yağlar demansla ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, insanların kan testlerini kullanarak trans yağ tüketimini tahmin ederken, vücutlarında en yüksek seviyeye sahip olanların demansa yakalanma ihtimalinin yüzde 52 olduğunu tespit etti.

Nöroloji dergisinde yayınlanan bulgulara dayanarak bilim adamları, hidrojene edilmiş bitkisel yağlardan kaynaklanan yağların yasaklanmasının, İngiltere'de beş yıl boyunca koroner kalp hastalığından 7 bin 200 kişiyi kurtarabileceğini söylüyor.

Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nden Dr. Toshiharu Ninomiya, “Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılına kadar dünya çapında trans yağların elimine edilmesini istedi. Bu adım dünyadaki demans vakalarının önlenmesine yardımcı olabilir” diyor.

Trans yağlar, peynir ve krema gibi süt ürünlerinde doğal olarak bulunurken, bitkisel yağların yüksek sıcaklıkta yiyecekleri kızartmak için ısıtıldığı paketlerde de bulunur. Yağlar, işlenmiş gıdaların tadını ve raf ömrünü artırabilir ve bazı üreticiler tarafından börek, bisküvi ve keklerde de kullanılıyor.