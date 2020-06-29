Ekonomi Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri başladı

Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri başladı

Ekonomi

Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri başladı

Bakan Selçuk, “Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı” dedi. Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 29 Haziran 3 Temmuz arasında yapılacak. İşte TC.'ye göre Kısa Çalışma Ödeneği ödeme takvimi...

29 Haziran 2020, Pazartesi 16:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'un duyurduğu ödemeler bugün başladı.

Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 29 Haziran 3 Temmuz arasında yapılacak

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

İlgili Haberler
İşveren artık, kıdem tazminatını ödememek için girdi-çıktı yapamayacak


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dikkat çeken tasarım
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Uzun aradan sonra HDP ziyareti...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Benzin ve motorine indirim geldi! Pompaya da yansıyacak