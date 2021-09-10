Mağduriyet İzmir- İstanbul otoyolunda yaşandı. HGS bakiyesinin yetersiz olması ve geçiş ücretinin alınamaması nedeniyle, Mehmet Müftüoğlu’na 137 TL olan geçiş ücretinin 4 katı yani 548 TL ceza kesildi.

HGS CEZASI 1300 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Kesilen ceza tüketiciye bildirilmediği gerekçesiyle icraya düştü. Ceza 1300 liralara kadar yükseldi.

HGS mağduru Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Zararın tanzimi talep edildi. Ancak Tüketici Hakem Heyeti talebi reddetti.

BİLDİRİM YAPILMAMASI NEDENİYLE...

Sürücü bu kez Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Asliye Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve bildirim yapılmaması nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın ödenmesine karar verdi.

SÜRÜCÜLER İÇİN EMSAL KARAR

Buna göre yetersiz bakiye nedeniyle katlamalı cezalarla karşılaşan sürücüler için bu karar emsal oldu.



