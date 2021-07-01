Egzersiz & Diyet Hindistan cevizi suyu zayıflatır mı?

Hindistan cevizi suyu zayıflatır mı?

Egzersiz & Diyet

Hindistan cevizi suyu zayıflatır mı?

Kilo vermemize yardımcı olan birçok içecek var. Hindistan cevizi suyu ya da Hindistan cevizi sütü, zayıflamadan bağışıklığı güçlendirmeye kadar birçok fayda sağlıyor. İyi bir spor içeceği olan Hindistan cevizi suyu, düşük kalorili ve bol enerjili olduğu için zayıflama serüveninizde en iyi dostunuz olacak. Gelin Hindistan cevizi suyu nasıl zayıflatır öğrenelim...

01 Temmuz 2021, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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Hindistan cevizi suyu ya da Hindistan cevizi sütü yeşil ve taze Hindistan cevizlerinden çıkar. Kolaylıkla şişelere doldurabileceğiniz Hindistan cevizi sütü, harika bir spor içeceği ve enerji kaynağı olmasının yanı sıra sağlığa da birçok fayda sunuyor. Doğal enzimler, potasyum, lif ve protein barındıran Hindistan cevizi suyu, bu sayede iyi bir diyet içeceği haline geliyor. Gün içinde doğru zamanlarda tüketirseniz, Hindistan cevizi sütünün faydalarını ikiye katlayabilirsiniz. Hindistan cevizi suyu, vücuttaki elektrolitin yenilenmesine yardımcı olabilecek çeşitli mineral ve vitaminlere sahip. Gün içinde taze kalmanızı sağlar ve susuzluğun önüne geçer.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYUNUN KİLO VERMEYE ETKİSİ

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız, diğer meyve sularının yerine Hindistan cevizi suyunu tercih etmenizde fayda var. Hindistan cevizi suyunda, meyve sularına oranla daha fazla mineral bulunur.

Hindistan cevizi sütü yeşil ve taze Hindistan cevizlerinden çıkar

Yapılan araştırmalar, meyve sularında gizli şeker olabileceğini ortaya çıkardı. Hindistan cevizi suyu ise düşük kalorili olmasının yanı sıra meyve sularına oranla daha az şeker içerir.

ZAYIFLAMAK İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Diğer içecekler gibi Hindistan cevizi suyunu tüketmek için spesifik bir saat yok. Hindistan cevizi suyu gündüz ya da gece tüketilebilir ancak günün belirli saatlerinde tüketilmesi kesinlikle daha fazla fayda elde etmenize yardımcı olacaktır.

Sabahları aç karnına tükettiğiniz zaman birçok faydası vardır. İçeriğindeki laurik asit sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir, metabolizmanızı canlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

Dehidrasyon ve kabızlık sorunu için de Hindistan cevizi suyu tüketebilirsiniz.

Hindistan cevizi suyu ayrıca hamile kadınların sabah bulantılarını ve mide yanmalarını da önler.


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