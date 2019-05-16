Hipertansiyon kadınları daha çok etkiliyor

Dünyada 1 buçuk milyardan fazla insanda hipertansiyonun görüldüğünü ve hastaların yüzde 50'sinde hipertansiyonun belirti vermediğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Türk Kardiyoloji Derneği’nin açıkladığı son rakamlara göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 31,2’sinde hipertansiyonun görülürken, hipertansiyon hastası gençlerin sadece yüzde 12’si hastalığının farkında” dedi.

HİPERTANSİYON KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de kadınların hipertansiyon farkındalığı ve tedavi sıklığı erkeklere göre daha yüksek olsa da tedavi ve kontrol oranlarının daha düşük olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Hipertansiyon kadınların yüzde 36, erkeklerde ise yüzde 30’unda görülüyor. Fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, beslenmedeki işlenmiş gıdalar ve tuz alımında artış hipertansiyona neden oluyor. Çocuklarda görme bozukluğu, bulantı ve baş ağrısı da hipertansiyon belirtisi olabilir. Bu nedenle 3 yaşından sonra düzenli olarak kan basıncı ölçümü yapılmalı” şeklinde konuştu.

LOKANTALARDA TUZLUKLAR MASALARDAN KALKACAK

2019 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında tuz ve seker kullanımının azaltılmasına dair protokol imzalandığını hatırlatan Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Günlük ideal tuz kullanım oranı 8 gram iken bu oran Türkiye’de ortalama olarak 18 gram civarında. Bu protokole göre tuz kullanımı her yıl yüzde 4 oranında kademeli olarak azaltılacak. Lokantalarda tuzluklar masalardan kalkacak” dedi. Prof. Dr. Ertan Ökmen hipertansiyondan korunmanın en önemli 3 yolunu şöyle açıkladı.

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