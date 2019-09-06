Hollanda Milli Takımı yeni jenerasyonuna güveniyor

Hazırlanan videodaki sloganları 'The New Wave' yani 'Yeni Dalga' olan Hollanda, kadrosunda birçok dünya yıldızı ve dünya yıldızı adayı bulunduruyor. Özellikle Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay gibi popüler yıldızlarının elmas gibi parlaması, Hollanda'yı başarı konusunda iştahlandırıyor.

2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı son maçta, grubun ağır topu Almanya'ya son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Hollanda, tekrar Almanya'ya konuk olacak. Grup liderliği için Almanya'yla çekişmesi beklenen Hollanda'nın ilk hedefi Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada başarılı olmak olsa da, nihai amaçları çok daha yükseklerde.









Hazırladıkları videoda geçen "Düşleyenler farklı, düş aynı" diyerek 1974, 1978 ve 2010 yılında finalde kaybettikleri Dünya Kupası organizasyonlarından görüntüler paylaştı.

Hollanda'nın ülke tarihinde şampiyonluğa ulaştığı tek turnuva ise 1988 Avrupa Şampiyonası.

Hollanda Milli Takımı bugün (6 Eylül Cuma) 21:45'te Almanya'ya konuk olacak. 9 Eylül Pazartesi günü ise yine deplasmanda Estonya'yla oynayacaklar.





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