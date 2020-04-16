Futbol Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

Futbol

Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

16 Nisan 2020, Perşembe 20:22 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi. Inter'in corona virüsle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin euroya ulaştığı kaydedildi.

İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.

AA


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