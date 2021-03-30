Futbol Inter yeni logosunu tanıttı

Inter yeni logosunu tanıttı

Futbol

Inter yeni logosunu tanıttı

İtalya Serie A'nın dev takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. Kulübün resmi adı olan 'Internazionale Milano'nun baş harflerinin kullanıldığı yeni logo 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olacak.

30 Mart 2021, Salı 15:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Inter, yeni logosunu tanıttı. Çubuklu forması ve yıllardır formasında bulunan reklamı ile bir geleneğe sahip olan Inter'in yeni logosunun taraftarlar tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyordu. Bu sezon İtalya'da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olan Inter, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla yeni logosunu tanıttı. 


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Samsunspor Başkanı Tanju Çolak'a sert çıktı: Senin neren doğru ki bana iş öğretiyorsun?