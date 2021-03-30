Inter yeni logosunu tanıttı
İtalya Serie A'nın dev takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. Kulübün resmi adı olan 'Internazionale Milano'nun baş harflerinin kullanıldığı yeni logo 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olacak.
30 Mart 2021, Salı 15:56 Son Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Inter, yeni logosunu tanıttı. Çubuklu forması ve yıllardır formasında bulunan reklamı ile bir geleneğe sahip olan Inter'in yeni logosunun taraftarlar tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyordu. Bu sezon İtalya'da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olan Inter, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla yeni logosunu tanıttı.
https://twitter.com/Inter/status/1376806404896481283