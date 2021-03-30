İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Inter, yeni logosunu tanıttı. Çubuklu forması ve yıllardır formasında bulunan reklamı ile bir geleneğe sahip olan Inter'in yeni logosunun taraftarlar tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyordu. Bu sezon İtalya'da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olan Inter, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla yeni logosunu tanıttı.



