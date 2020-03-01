﻿﻿﻿Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19), Çin'den sonra İran'ı büyük ölçüde etkiledi.

Bugüne kadar 43 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 11 kişinin daha öldüğü açıklandı. Bir günde virüs kaynaklı ölen kişi sayısının bu kadar artması salgının tehlikesini gözler önüne seriyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 54'e çıktığı İran'da vaka sayısı ise 978 oldu.

Gözden bile giriyor

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002 - 2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Kovid - 19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor. SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık 8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Çin'de durum

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi. Çİn'de yapılan araştırmaya göre, SARS’tan bin kat daha bulaşıcı olduğu belirlenen virüsün, gözden bile girdiği ortaya çıktı.

Avustralya'da ilk ölüm

Koronavirüsten (Kovid-19) Avustralya’da ilk can kaybı yaşandı. Batı Avustralya’daki hastanede tedavi gören 78 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.











