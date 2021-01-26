İrfan Can Kahveci 1 ay sahalardan uzak kalacak

İrfan Can Kahveci sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. Rizespor maçında adalesinde ağrı hisseden ve maçtan sonra yürümekte zorluk çeken İrfan, bugün kontrole girdi. Tetkikler sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen İrfan'ın tedavisine başlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir oldukça yüklü bir bonservis talep ediyor.



