Futbol İrfan Can Kahveci 1 ay sahalardan uzak kalacak

İrfan Can Kahveci 1 ay sahalardan uzak kalacak

Futbol

İrfan Can Kahveci 1 ay sahalardan uzak kalacak

Başakşehir'in transferin gözdesi olan oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı. Rizespor maçında sakatlanan İrfan Can'ın sol arka adalesinde yırtık var.

26 Ocak 2021, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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İrfan Can Kahveci sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. Rizespor maçında adalesinde ağrı hisseden ve maçtan sonra yürümekte zorluk çeken İrfan, bugün kontrole girdi. Tetkikler sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen İrfan'ın tedavisine başlandı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir oldukça yüklü bir bonservis talep ediyor.


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