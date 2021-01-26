İrfan Can Kahveci 1 ay sahalardan uzak kalacak
Başakşehir'in transferin gözdesi olan oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı. Rizespor maçında sakatlanan İrfan Can'ın sol arka adalesinde yırtık var.
26 Ocak 2021, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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İrfan Can Kahveci sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. Rizespor maçında adalesinde ağrı hisseden ve maçtan sonra yürümekte zorluk çeken İrfan, bugün kontrole girdi. Tetkikler sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen İrfan'ın tedavisine başlandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir oldukça yüklü bir bonservis talep ediyor.
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