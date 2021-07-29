İş arayanlar dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Posta gazetesi yazarı Özlem Denizmen iş arayan ve iş görüşmesine gidecek olanlar için çok önemli ipuçlarının olduğu bir yazı kaleme aldı. İşte iş görüşmesine giderken dikkat edilmesi gereken kurallar… Bu yazıyı okumadan iş görüşmesine gitmeyin!

Özlem Denizmen’in yazısı şu şekilde:

İş görüşmesinde nelere öncelik vermeli? Görüşme öncesi veya sırasında ne yapmalı? İŞTE FORMÜL...

KENDİNİ GELİŞTİR

Kendini geliştirmek istediğin alanı seç ve harekete geç. Yabancı dil, yazılım, el becerileri... Her ne ise. Bunun için online ücretli/ücretsiz eğitimleri araştır, PDF kitap ve dergi kaynaklarından faydalan ya da podcast dinle. Yeter ki meraklı ol.

ÖZGEÇMİŞİN HAZIR MI?

Özgeçmişini hazırlarken kendini doğru ve net anlat. İnsan Kaynakları Danışmanı İdil Türkmenoğlu, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıklıyor.

İsim-soyisim, telefon ve e-posta adresin en üstte yazmalı ki, hemen ulaşabilsinler.

Eğitimin, daha önce çalıştığın işyeri, görevin ve çalıştığın tarih aralığını yaz. Yeniden eskiye doğru.

Özgeçmişin bir sayfayı geçmesin.

Sayfa düzeni, yazılar, aralıklar, sade ve güzel görünsün.

Özgeçmişini kaydettiğin dosyanın adı anlaşılır olsun.

BUNLARI YAZMA

Özellikle sorulmadıysa oturduğun semti yazma (direkt elenebilirsin).

Son aldığın ücreti, ayrılma nedenlerini yazmaya gerek yok.

Sorulmuyorsa, ücret beklentinden bahsetme.

Gerçekten çok sevdiğin ilgi alanın değilse genelgeçer hobileri yazma.

ÖNYAZI GEREKLİ Mİ?

Kesinlikle evet. Bir özgeçmişin, birden çok önyazın olsun. Özgeçmişini göndereceğin her kurum için farklı bir önyazı gönder. Araştır. Oku. Özelleştir.

NELER OLMALI?

Önyazıda öne çıkarmak istediğin özelliklerini bir düşün. Çarpıcı ol. Bu işi neden istediğini net bir şekilde belirt.

NASIL BAŞVURACAĞIM?

Birçok işveren ilanlarını online kariyer sitelerine koyar. Bu sitelerde kendi profilini oluştur. Ancak buralarda gördüğün iş ilanları ve açık pozisyonların sadece yüzde 40’ı, geri kalanı duyurulmuyor. Yani yalnızca ilanları takip etmek yetmez. ‘E peki ben özgeçmişimi kime, nasıl ulaştıracağım?’ dersen cevap, çevre oluşturarak. Örnek: Dernekler, vakıflar, LinkedIn grupları, konferanslar aracılığıyla insanlar tanıyarak.

YÜZDE 6 DAVET

100 yere başvuruyorsan altısı mülakata davet ediyor ve belki bir tanesinden iş teklifi geliyor. Yeni mezunlar, iş aramak çok ciddi bir iştir! Denemekten vazgeçmeyin. Çalışmak istediğiniz yerlerin listesini yapın. Her yere başvuracaksınız diye bir şey yok.

TORPİL DEĞİL NETWORKING

Hiçbir iş görüşmesi seni tanıyan biri kadar iyi tanımlayamayacağı için oradan akan bilgi çok önemli. İnsanların açık pozisyon olduğunda aklına gelmek için insan ilişkilerine yatırım yap.

BAŞVURDUĞUN YERDE TANIDIK VARSA

Başvurundan bahset. Eğer niteliklerini bilen ve güvenen biriyse, referans olmasını iste. Network, torpil istemek değildir, eğer iyiysen bu rican onun için de faydalı olur.

TANIDIK YOKSA

Bul! LinkedIn’den, internetten araştırma yap. O şirkette çalışanlarla iletişime geç. Arkadaşlarının tanıdıkları olabilir, onlarla tanışıp bilgi al. Komşuya bile sor.

GÖRÜŞMEYE GİDİNCE...

İş görüşmelerinde birçok sorunun cevabı aranıyor. İşverenler, ‘’Hmm bu kişi bana uygun mu?’’ diye düşünürken, adayların da kendini sevdirme kaygısı oluyor. Mülakatlar bu dört soru üzerine dizayn edilmeli.

Bu kişi işe uygun mu?

Ekiple uygun mu?

Kişinin istediği unvan bendeki unvana uyuyor mu? Maaş beklentisi çakışıyor mu?

Motivasyonu hangi düzeyde?

KELİMELER

İş görüşmesinde doğru kelimeleri seçmeye özen göster. Nereye gidersen git şunlara hazırlıklı ol.

Benim başarılarım, güçlü taraflarım neler? Bunun için seni iyi tanıdığını düşündüğün kişilere danış.

Neleri iyi yapıyorum? (İyi iletişim becerileri, espri yapmak, liderlik becerileri, uyumlu olmak, farklı fikirlere sahip ve yaratıcı olmak...) Bunları belirle ve gelen sorulara bu doğrultuda cevap ver.

BEYİNDE NELER OLUYOR?

İşe alım süreçlerindeki gösterilen performans gerçek hayattaki performansın doğrudan yansıması olmayabiliyor. Kaygıdan uzaklaşın. Nasıl mı? Size Harvard Üniversitesi’nden hocam Amy Cuddy’nin Süperman duruşu formülünü veriyorum. Mülakattan önce ellerinizi belinize koyup, ayaklarınızı da iki yana açıp beş dakika öyle durun.

Vücut dışa açıldıkça, özgüven artıyor (bir atletin yarışı kazanınca ellerini havaya açması veya aslanın yelelerini saçması gibi). Amy Cuddy, ünlü TED konuşmasında, bu süper duruş sayesinde vücut dilindeki en küçük bir değişikliğin bile güveni yok edebileceğini anlatmıştı.